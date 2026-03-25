Für große Schadenslagen ist der Landkreis jetzt noch besser gerüstet: Seit wenigen Wochen steht dem Brand- und Katastrophenschutz ein moderner Einsatzleitwagen zur Verfügung.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 650.000 Euro wurde das Spezialfahrzeug beschafft. „Damit schließen wir eine weitere Lücke, um den Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis effektiver aufstellen zu können“, erklärt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Jürgen Karheiding. Der Einsatzwagen soll immer dann zum Einsatz kommen, wenn mehrere größere Einheiten parallel arbeiten – etwa bei Unwettern, Großbränden und komplexen Gefahrenlagen. In solchen Fällen wird eine entsprechende Alarmstufe ausgelöst, und die Technische Einsatzleitung, bestehend aus erfahrenen Kräften aus dem gesamten Landkreis, tritt zusammen. Das rund 14 Tonnen schwere Fahrzeug soll dann als mobile Kommandozentrale dienen und kann flexibel an nahezu jedem Einsatzort positioniert werden. Drei feste Feuerwehrkräfte sowie bis zu acht Führungskräfte sollen dann das Einsatzgeschehen vom Fahrzeug aus koordinieren.

Im Inneren des Fahrzeugs sorgt modernste Technik für optimale Arbeitsbedingungen. „Das Fahrzeug ist so ausgestattet, dass es vollkommen autark betrieben werden kann“, betont Karheiding. Zahlreiche Computer und Laptops bilden eine leistungsfähige Kommunikationszentrale. Dort laufen dann im Einsatzfall alle wichtigen Informationen von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Leitstelle zusammen. Auf dieser Grundlage sollen dann Entscheidungen getroffen und Einsatzaufträge koordiniert werden.

Einsatzfähig unabhängig von äußeren Bedingungen

Eine zentrale Rolle spiele die Kommunikation: In einem separaten Bereich stehen drei Funkarbeitsplätze zur Verfügung, die den Kontakt zu den einzelnen Einsatzabschnitten sicherstellen sollen. Neben digitaler Funktechnik ist auch ein klassisches Vier-Meter-Funkgerät als Reserve vorhanden – eine Technologie, die über Jahrzehnte hinweg den Funkverkehr geprägt hat. Im hinteren Teil des Fahrzeugs befindet sich ein großzügiger Besprechungsraum. Dort kommt die Technische Einsatzleitung zusammen, wertet die Lage aus und plant das weitere Vorgehen. Ein großer Monitor ermöglicht unter anderem die Darstellung von Lagekarten und Livebildern, beispielsweise von Drohneneinsätzen. Auch die Dokumentation sowie die Erfassung aller eingesetzten Kräfte und Fahrzeuge soll zentral an diesem Ort erfolgen.

Für einen längeren Einsatz ist das Auto umfassend ausgestattet: Klimaanlage, Antennensysteme, eine integrierte Wetterstation und ein leistungsstarkes Stromaggregat sollen den Betrieb unabhängig von äußeren Bedingungen gewährleisten – rund um die Uhr und bei jeder Witterung. Stationiert ist das Fahrzeug bei der Stützpunktfeuerwehr in Göllheim.