Rat diskutiert über Firsthöhe und Dachneigung – Plan wird öffentlich ausgelegt

Einigen Redebedarf gab es bei der jüngsten Ratssitzung in Bolanden. Auf der Tagesordnung stand unter anderem das neue Baugebiet „In der Halle“. Bei der Sitzung vom November vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat bereits eingehend damit beschäftigt und über die abwägungsrelevanten Stellungnahmen von zehn Bürgern beraten.

Die Einwendungen wurden teilweise für den nun vorgelegten überarbeiteten Bebauungsplan berücksichtigt, der von Cathérine Rupp vom Ingenieurbüro Monzel-Bernhardt in Rockenhausen vorgestellt und erläutert wurde. Dass für die Anwesenden – darunter auch einige Einwohner – keine Visualisierung per Beamer geboten wurde, machte die Präsentation allerdings weniger aussagekräftig.

Firsthöhne und Dachneigung Themen

Das gesamte Baugebiet ist in Teilbereiche (A bis E) gegliedert. A liegt am weitesten im Westen und schließt südlich an das letzte Neubaugebiet „Im Katzenstück“ an. C befindet sich im Osten und weist ein großes Wasserrückhaltebecken auf. In der Diskussion kristallisierten sich sehr schnell zwei Schwerpunkte heraus, und zwar die Firsthöhe und die Dachneigung.

Bezüglich der Firsthöhe ist zu beachten, dass die Topograhie des Geländes insbesondere in Teil A einen gleichmäßigen Anstieg aufweist und dass in Teil C die größte Höhe erreicht wird. Gegenüber dem ersten Entwurf ist im vorliegenden Plan die Firsthöhe bereits deutlich reduziert: In der südlichen Häuserreihe von bisher zwei auf ein Vollgeschoss bei maximal 6,50 Meter Firsthöhe; in Teil C ist dies für alle Häuser vorgesehen. Für die übrigen sind zwei Vollgeschosse bei maximal 8,50 Meter Firsthöhe erlaubt. Ratsmitglied Helmut Schmidt vertrat entschlossen die Meinung, dass diese Reduzierung auf 6,50 Meter für die nördlichste Häuserreihe von Teil A, die direkt an das Katzenstück anschließt, besonders wichtig wäre. Zwei Argumente dafür: Durch das ansteigende Gelände wirken die 8,50 Meter hohen Bauten noch höher und da sie im Süden liegen, sorgen sie auch für Schatten. Beides hat negative Auswirkungen auf die Katzenstück-Anwohner. Der von Schmidt entsprechend formulierte Antrag wurde angenommen (8 Ja, 3 Nein, 4 Enthaltungen).

Flachdächer „nicht für ländliche Region“

Der Bebauungsplan sieht Dachneigungen von 0 bis bis 45 Grad vor, wobei 0 Grad einem Flachdach entspricht. Vehement gegen Letzteres wandte sich das Ratsmitglied Willi Siegel, mit dem Argument, dass ein Flachdach zum einen nicht schön aussehe und auch in die ländliche Bolander Region nicht passe. Er befürwortete Neigungen zwischen 25 und 45 Grad. Da das Abstimmungsergebnis mit 6 Ja- und ebenso vielen Neinstimmen (bei 3 Enthaltungen) einen Gleichstand ergab, der Antrag also keine Mehrheit fand, wurde er abgelehnt.

Neben dem bereits erwähnten großen Wasserrückhaltebecken im Osten ist noch ein zweites kleineres in Teil A vorgesehen.

Insgesamt werden nach dem vorliegenden Planentwurf etwa 65 Wohnbaugrundstücke entstehen.

Als nächster Schritt folgt die Öffentliche Auslegung.