Während in den Profi-Ligen seit Jahren kontrovers über die Altersgrenze von Schiedsrichtern diskutiert wird, dürfen an der Basis Unparteiische auch noch im hohen Alter ihrem Hobby nachgehen. Bei einem Jugendturnier in Kaiserslautern waren am Wochenende sowohl der jüngste als auch der älteste Referee der Schiedsrichtervereinigung Kaiserslautern-Donnersberg am Start.

Die beiden trennen 63 Jahre – und doch gehören sie einem Team an: Hans-Jürgen Steuerwald (77) könnte rein rechnerisch der Ur-Großvater von Jakob Tiedemann (14) sein. Trotz des Altersunterschiedes – Tiedemann wurde exakt in dem Jahr geboren, als Steuerwald in Rente ging – eint sie das gemeinsame Hobby.

Seit Jahrzehnten engagiert sich Steuerwald in verschiedenen Funktionen bei seinem Heimatverein, der SpVgg Gauersheim, auch im Kreisausschuss ist er seit vielen Jahren als Staffelleiter aktiv. Schiedsrichter wurde er 1995, ein „Spätstarter“ unter den Unparteiischen im Kreis. Jakob Tiedemann aus Wartenberg-Rohrbach hat erst im April dieses Jahres seine Schiedsrichterprüfung abgelegt und vor wenigen Wochen den Intensiv-Lehrgang der Vereinigung absolviert.

Während Tiedemann, der für den ASV Winnweiler pfeift, am Beginn seiner Schiedsrichter-Laufbahn steht, will auch Steuerwald noch „ein bisschen weitermachen“, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch verriet. Den nächsten gemeinsamen Turniereinsätzen der beiden steht also nichts im Weg.