Am Mittwoch, 22. September, feiern Norbert und Waltraud Bächle gemeinsam mit zwei Kindern und einem Enkel ihre Diamantene Hochzeit – sie sind seit 60 Jahren verheiratet.

Kennengelernt hat sich das Paar in einem Friseursalon in Frankenthal, in dem sie beide gearbeitet haben. 2020 zogen die gebürtige Lambsheimerin und der gebürtige Frankenthaler nach Langmeil, um in der Nähe der Tochter und des Schwiegersohns zu sein. Norbert Bächle war rund 60 Jahre Schiedsrichter in der Umgebung. Heute spielt er jeden Mittag mit seiner Frau „Mensch ärgere dich nicht“. Auch die RHEINPFALZ lesen sie täglich.