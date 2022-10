Karl-Peter Wick, Vorsitzender des Musikvereins Börrstadt, ehrte am Freitag Pirmin Kayser für 60 Jahre aktives Musizieren im Verein.

Der Tenorhornbläser fing schon in der Schule an, Blockflöte zu spielen. 1951 wurde er Mitglied im Musikverein Börrstadt, zunächst als Trompeter. „Nach drei Jahren bin ich dann zum Tenorhorn übergegangen“, erinnert sich der Jubilar, der außerdem auch als zweiter Vorstand des Vereins amtiert. „Das hat mir mehr Spaß gemacht.“ Zehn Jahre lang, von 1986 bis 96, hat der frühere Landwirt und Mitarbeiter bei Adient in Rockenhausen bei der aktiven Mitgliedschaft pausiert, nämlich als er mit seiner Frau die Gaststätte in der Gemeinschaftshalle betrieben hat. Sonst wäre er bereits für 70 Jahre geehrt worden. „Nach zehn Jahre haben wir aufgehört, und ich ging wieder zur Probe“, sagt der heute 80-Jährige. Und weil es ihm so viel Spaß macht, spielt er seit rund zehn Jahren auch im Musikverein Dörnbach mit.

„Mein erster offizieller Termin war an Fronleichnam“, erinnert sich Kayser. Seitdem spielt er mit dem Musikverein auf Kerwen, beim Maibaumstellen oder an Musikabenden. Besonders erinnernswert: Der Verein spielte in den 1980er Jahren mehrere Jahre lang auf dem Winzerfest in Bockenheim.