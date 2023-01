Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die im Donnersbergkreis ihr Unwesen treiben. Am Donnerstag wurde eine 59-Jährige um einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag ärmer, nachdem sie einem Whatsapp-Betrüger auf den Leim gegangen war. Den Angaben der Polizei zufolge nahm der Täter mit einer neuen Nummer Kontakt per Whatsapp auf und gab sich als Tochter der 59-Jährigen aus. Unter dem Vorwand, Geld für offene Rechnungen zu benötigen, brachte er die Frau dazu, die Überweisung zu tätigen. Nachdem die vermeintliche Tochter das Geld erhalten hatte, tätigte die Geschädigte erneut eine Überweisung – und wurde um weitere Geldtransfers gebeten, die sie selbst nicht durchführen konnte. Deshalb gab die 59-Jährige ihre Bankdaten samt PIN-Nummer an den Betrüger weiter. Es stellte sich heraus, dass von dem Konto verschiedene, kleinere Beträge an der Frau unbekannte Stellen transferiert wurden. Erst danach fiel der 59-Jährigen die Betrugsmasche auf und sie schaltete die Polizei ein.

Die Beamten warnen davor, bei ankommenden Whatsapp-Nachrichten auf Geldforderungen ohne Überprüfung einzugehen. Zudem sollten keinesfalls Bankdaten weitergegeben werden. Die Polizei empfiehlt, bei solchen Kontaktaufnahmen stets misstrauisch zu sein und zu versuchen, die Verwandten beziehungsweise Bekannten auf anderem Weg zu kontaktieren.