Wegen gleich zwei Taten ermittelt die Polizei gegen einen 58-Jährigen. Die Beamten hatten am Donnerstag gegen 12.15 Uhr sein Auto in der Gutenbrunnenstraße in Rockenhausen kontrolliert. Dabei stellten sie einen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei mehr als 1,5 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da dem Mann seine Fahrerlaubnis bereits wegen einer frühreren Alkoholfahrt entzogen worden war, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.