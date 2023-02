Deutlich nach Alkohol roch eine 58-jährige Frau, die am Donnerstagnachmittag von der Polizei in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen kontrolliert wurde. Da sie auch sonst nicht gerade nüchtern wirkte, musste sie sich an Ort und Stelle testen lassen. Das Ergebnis: mehr als 2,3 Promille. Ihren Wagen musste sie daraufhin stehenlassen und ihren Führerschein abgeben. Die Frau muss nun mit einer Geldstrafe und einem längerfristigen Führerscheinentzug rechnen. An ihrem Wagen wurde zudem am Radkasten vorne links eine relativ neue Beschädigung festgestellt. Die Ursache wird noch ermittelt.