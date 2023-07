Schülerinnen und Schüler der Grundschule Marnheim haben sich bei ihrem diesjährigen Spendenlauf sozusagen selbst belohnt. Ihr Erlös geht an die Ortsgemeinde, die dafür ein neues Spielgerät anschafft.

„Wir haben einen Betrag von 5771 Euro erlaufen“, berichtet die Leiterin der Grundschule Marnheim, Mareike Steib, vom Ergebnis des Spendenlaufs. Ihre Schützlinge waren zugunsten einer guten Sache auf den Beinen. Wurde im vergangenen Jahr das Eisenberger SOS-Kinderdorf unterstützt, so haben sich die jungen Sportlerinnen und Sportler diesmal für die eigene Ortsgemeinde ins Zeug gelegt, Runde um Runde um den Marnheimer Sportplatz gedreht.

„In diesem Jahr laufen wir für ein neues Spielgerät auf dem ortsansässigen Spielplatz“, erklärt Steib. Die Idee hat nicht nur Begeisterung bei den Kindern entfacht, die sich damit quasi selbst für ihre Mühen belohnen, sie hat auch Lob bei den Erwachsenen geerntet, allen voran Gemeinderatsmitglieder und Bürgermeister. „Als Schule möchten wir unseren Kindern den Wert und die Freude an sozialem Engagement vermitteln. Sich gemeinsam für die Umsetzung eines Projektes einzusetzen, macht Freude, und es steigert das Gemeinschaftsgefühl. Unseren Kindern soll so die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst aktiv in die positive Gestaltung unserer Welt einzubringen“, so die Schulleiterin.