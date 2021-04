Ein 57-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zwischen Zell und Harxheim unter seinem Traktor eingeklemmt. Er fuhr nach Angaben der Polizei auf der Zeller Straße, als der Traktor an einer Steigung umkippte. Die Polizei und die Feuerwehr waren im Einsatz, um den Mann zu bergen. Auch der Rettungshubschrauber wurde gerufen. Der 57-Jährige wurde anschließend verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ob dies mit dem Rettungshubschrauber oder einem Krankenwagen geschah, war der Polizei am Freitag nicht bekannt.