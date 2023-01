Wer hätte das gedacht? Völlig überraschend kassierte der BBC Fastbreakers Rockenhausen am Samstagabend seine zweite Saisonniederlage. Der VfL Bad Kreuznach kaufte der offensiv völlig uninspirierten Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin in einem Low-Scoring-Game den Schneid ab – die Tabellenführung übernimmt damit Lokalrivale TV Kirchheimbolanden.

Wäre die Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz für offizielle Sportwetten registriert, ein Tipp im Vorfeld auf den Underdog aus Kreuznach hätte bei einer hohen Quote einen ebenso guten Gewinn abgeworfen. Nur 56 Zähler erzielten die Gäste, bis dato offensiv stärkstes Team der Liga, in der Kurstadt. Mit einer erstaunlich niedrigen Freiwurfquote von nur 35 Prozent und einer noch schwächeren Quote beim Abschluss aus der Distanz gab der BBC vor dem gegnerischen Korb ein anspruchsloses Bild ab. Dabei schielt die Hardin-Truppe doch in dieser Saison nach dem großen Coup mit Meisterschaft und Pokal. So nicht.

„Ich weiß nicht, wieso wir den Ball nicht bewegt haben“, konstatierte Rockenhausens Matthias Cramme nach der Partie. Zu viele Einzelaktionen, die im großgewachsenen VfL-Bollwerk endeten, kein Passspiel und keine Bewegung führten zu schlecht vorbereitenden Würfen und Verzweiflungsabschlüssen. Bis auf ein kurzes Strohfeuer nach dem Seitenwechsel, als die Fastbreakers per 12:0-Lauf auf 28:42 davonzogen, spiegelte sich dieses Bild durch die Partie. Auch Ex-Coach Berthold Manz, der das Team von außen an der Nahe unterstützte, schüttelte im Gespräch mit der RHEINPFALZ den Kopf: „Das war in der Offensive katastrophal. Völlig unverständlich. Das darf in dieser Besetzung nicht passieren und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals nur 56 Punkte gemacht haben.“ In der Tat bot der BBC in Rian Cripe, Jaeden Lewis, Joshua Lacy und Jordan Greenleaf nach vorne alles auf, was möglich ist. Kollektivversagen. Besonders Lacy, normalerweise ein guter Schütze, fiel mit einer unterirdischen Quote jenseits der 6,75-Meter-Linie (drei aus 20) auf.

Kreuznach wundert sich

Dass zumindest in der Defensive auch ohne den kurzfristig verhinderten Center Kaleb Zellars ordentlich verteidigt wurde, spiegelt die ebenso geringe Punktzahl der Gastgeber, die sich selbst wunderten, mit solch einer Ausbeute gewonnen zu haben.

Dürftige vier Punkte markierten die Fastbreakers im gesamten vierten Viertel, wo die Partie permanent auf des Messers Schneide stand. „Purer Horror. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll“, so Cramme, einer von vier BBC-Akteuren, dem am Samstag überhaupt kein Treffer gelang.

Richtig verärgert zeigte sich auch Spielertrainer Hardin. „Wir müssen jetzt erkennen, dass es so nicht geht. Die Aufnahmen zum Wurf bringen uns nur etwas, wenn sie von besserer Qualität sind.“ Beim Offensivrebound fordert der Coach „ausboxen und auf beiden Seiten des Balls helfen und nicht zusehen, wie nur zwei hart arbeiten“.

Mit der gleichen Bilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen heißt aufgrund der besseren Korbdifferenz und des gewonnenen direkten Vergleichs der neue Tabellenführer TV Kirchheimbolanden. Die Kreisstädter erledigten im Gegensatz zum BBC ihre Hausaufgaben beim Schlusslicht BBV Landau.

SO SPIELTEN SIE

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Lacy (17), Cripe (14), Lewis (11), Sanders (9), Greenleaf (3), Hardin (2), Cramme, Woods, Williams, Manz

Spielfilm: 14:15 (10.), 28:29 (20.), 28:42 (23.), 48:52 (30.), 59:56 (40.) – Dreier: 4 - 3 – Freiwürfe: 8/18 - 7/20 – Mannschaftsfouls: 17 - 22