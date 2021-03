Für Schulbaumaßnahmen im Donnersbergkreis können die Schulträger in diesem Jahr mit Landeszuschüssen von insgesamt 545.000 Euro rechnen. Von der Sofortförderung des Bildungsministeriums profitieren die IGS Eisenberg, die Grundschulen in Kirchheimbolanden und Ramsen, das Wilhelm-Erb-Gymnasium (WEG) in Winnweiler sowie die Real- und Fachoberschule in Göllheim.

Bewilligt wurden: 80.000 Euro für den Umbau an der IGS Eisenberg, 150.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Kibo, 95.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Ramsen, 160.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen am WEG, 60.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen/Sanitär an der Gutenbergschule Göllheim.

Insgesamt werden landesweit rund 400 Projekte mit einer Gesamtsumme von mehr als 64 Millionen Euro gefördert.