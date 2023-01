5000 Euro haben die Rockenhausener Rotarier der Tafel gespendet. Das Geld stammt aus dem Erlös des Rotary-Glühwein-stands auf dem Weihnachtsmarkt. Demnächst wird es sogar noch mehr.

Von der Höhe waren Spender und Empfänger überrascht. Der Andrang auf dem Weihnachtsmarkt – dem ersten „richtigen“ seit drei Jahren – war so groß, dass bereits am Freitag die ursprünglichen Vorräte aufgebraucht waren, wie Club-Präsidentin Helga Gäbel berichtete. Bis Sonntag wurden 340 Liter Glühwein und 90 Liter Kinderpunsch verkauft – am Ende stand laut Gäbel eine der höchsten Spendensummen der Club-Geschichte.

Entgegengenommen haben den Scheck Präsident Martin Moser, Vizepräsident Gerd Fuhrmann und Geschäftsführer Silvio Petersohn vom DRK-Kreisverband, dem Träger der Tafeln in Kibo und Rockenhausen. Freudig nahmen sie zur Kenntnis, dass demnächst über die „Stiftunglife“ weitere 1000 Euro hinzukommen.

Geld, dass die Tafeln dringend benötigen. Diese haben angesichts stetig neuer Flüchtlingszuströme, Inflation und steigenden Energiepreisen immer größeren Zulauf. 500 Menschen betreut laut Fuhrmann die Tafel Rockenhausen derzeit, ähnlich die Zahlen in Kirchheimbolanden. Die Lebensmittelspenden der Märkte reichen längst nicht mehr aus, es muss Woche für Woche zugekauft werden. Miete und Nebenkosten übernimmt die Kreisverwaltung, 40 bis 50 ehrenamtliche Helfer halten den Betrieb aufrecht.