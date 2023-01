Eigentlich feierte der SV Imsweiler schon vor knapp zwei Jahren, am 8. Mai 2021, sein 50-jähriges Bestehen. Dies wurde nun nachgeholt, genauso wie die Ehrungen für die 50-jährige Mitgliedschaft.

In den 50 Jahren seines Bestehens musste der SV Imsweiler bereits einige Federn lassen: Aufgrund fehlender aktiver Sportler und Sportlerinnen mussten nach und nach fast alle Abteilungen des Vereins aufgegeben werden. 2014 löste sich schließlich sogar die Fußballmannschaft auf, das Sportheim wurde für den Spielbetrieb nicht mehr genutzt. Aus finanziellen Gründen entschloss sich der Verein dann, das Sportheim an die Ortsgemeinde zu verkaufen. Heute besteht der Verein nur noch aus der Frauen- Turnabteilung unter der Leitung von Anna-Lena Fachenbach mit derzeit 19 Aktiven. Seit Gründungszeit trifft sich diese Gruppe nach wie vor immer dienstags in der Gemeinschaftshalle in Imsweiler. Insgesamt hat der SVI noch 46 Mitglieder.

Am Jubiläumsabend wurden geehrt: Inge Lander, Friedel Landel, Hermann Braun, Hugo Merck, Annerose Schuler, Helmut Fuchs, Heidrun Merck, Ernst Merck und Karin Kremb-Reinhard. Nicht anwesend waren: Gerlinde Ecker, Günter Weidemeier, Gerlinde und Kurt Sünder, Hermann Spangenberger, Ruth und Hans Eugen Riemann, Liesel Merz und Emil Dexheimer.