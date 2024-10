Vier Tage lang haben 51 Besucher aus der Nordpfalz zusammen mit ihren französischen Gastgebern das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Rockenhausen und Rognac gefeiert. Überschattet wurde das Treffen allerdings durch den plötzlichen Tod von Jeannine Vauthier nur wenige Tage zuvor. Sie hatte sich von Beginn an auf Rognacer Seite unermüdlich für die Freundschaft der beiden Städte engagiert.

Trotz der traurigen Nachricht und des daraus resultierenden Schocks herrschte auf beiden Seiten rasch Einigkeit, dass es ganz im Sinne Jeannine Vauthiers gewesen wäre, die Zusammenkunft dennoch stattfinden zu lassen. So machte sich die Gruppe unter der Leitung des Freundeskreis-Vorsitzenden Michael Nehm am Freitag per Bus beziehungsweise Auto auf die 900 Kilometer lange Reise in die Provence. Dort wurden sie auf dem Place St. Jaques von zahlreichen Franzosen um den Vorsitzenden des dortigen Partnerschaftschaftskommitees Alban Sigurani empfangen. Nach dem obligatorischen französischen Aperitif erfolgte die Aufteilung in die Gastfamilien, wo alte Freundschaften vertieft und neue geknüpft werden konnten.

Tags darauf folgte ein Ausflug nach Aubagne, dem Geburtsort des bekannten provenzalischen Schriftstellers und Regisseurs Marcel Pagnol. Dessen Geburtshaus wurde ebenso besichtigt wie das Museum, in dem viele Filmszenen mit den Santons – kleine und für die Provence typische Figuren – nachgestellt waren. Später gab es noch eine Führung durch eine Manufaktur, in der diese Figuren produziert werden. Der anschließende gemeinsame Abend wurde auf Einladung von Bürgermeisterin Sylvie Miceli-Houdais auf dem malerischen Chateau de la Plantade gefeiert. Die mit angereiste Gesangvereinskapelle Rockenhausen gab dort ein kleines Konzert. Zum krönenden Abschluss wurde ein Freundschaftskuchen mit dem Schriftzug RO-50-RO angeschnitten und verteilt. Bis spät in die Nacht wurde getanzt und gefeiert.

Maison de Jumelage eingeweiht

Zum Festakt am Sonntag, bei dem Miceli-Houdais und ihr Rockenhausener Amtskollege Michael Vettermann in feierlicher Atmosphäre vor dem alten Rathaus die Partnerschaftsurkunden unterzeichneten, hatten sich auch viele einheimische Bürger eingefunden. Nachdem die Gesangvereinskapelle die Nationalhymnen gespielt hatte, wurde das benachbarte Maison du Jumelage eingeweiht. Dort werden von nun an alle Partnerschaftsurkunden und Geschenke ausgestellt – darunter auch das Präsent zu diesem Jubiläum, ein Sandstein mit dem Rockenhausener Wappen.

Beim abschließenden Partnerschaftsabend, eingeleitet durch die Reden von Michael Nehm und Alban Sigurani, überraschten die Gäste den Freundeskreis Rognac mit einem weiteren, sehr praktischen Geschenk: einem Fass auf Rädern, mit dem der Wein zum Ausschank am Herbstfestumzug in Rockenhausen transportiert werden kann. Das anschließende Sechs-Gänge-Menü wurde von Kunststücken zweier Magier begleitet, die in der Entzündung eines Feuers und der Präsentation des großen Geburtstagskuchens mündete. Tags darauf verabschiedeten sich Franzosen und Deutsche sehr herzlich – nicht ohne das Versprechen, nächstes Jahr an Pfingsten beim „Rückspiel“ in Rockenhausen das 50. Jubiläum ein zweites Mal gebührend zu feiern.