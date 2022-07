Die Bedeutung der Hunderasse in der Rangliste der Deutschen hat sich in den vergangenen 50 Jahren verändert. Auch der Stil der Hundeerziehung. Nicht aber der Vorsitz im Rockenhausener Schäferhundeverein: Klaus Rodrian steht vom ersten Tag an an der Spitze. Er weiß, dass das ohne seine Ehefrau Hilde schwierig wäre. Die hat nämlich alles im Blick.

Wie sind Sie auf den Hund gekommen?

Klaus Rodrian: 1966 bekamen meine Frau und ich die Schäferhündin Alma. Die war etwa fünf Jahre alt. Mit Karl Stift aus Hefersweiler und Paul Christmann habe ich dann in dessen Kneipe „Wasem Gretche“ in Rockenhausen den Verein gegründet.

Der Verein feiert 50. Jubiläum – Gründungstag war wann?

Hilde Rodrian: Am 31. Januar 1972. Dein erster Hund, Klaus, war der Rolf. Mit der Alma habe ich trainiert.

Klaus Rodrian: Genau. Ich bin mit ihr gelegentlich spazieren gegangen.

War es damals eine Hundeschule nur für Schäferhunde?

Hilde Rodrian: Nein, bei den Gründerfamilien war eine dabei, die einen Deutschen Boxer hatte. Alle anderen hatten Schäferhunde. Nicht alle hatten Papiere, aber es waren Schäferhunde.

Sind es noch immer hauptsächlich Schäferhunde, die im Verein trainiert werden?

Hilde Rodrian: In den 1970er Jahren und den darauffolgenden Jahrzehnten waren es hauptsächlich Schäferhunde. Hier und da war immer wieder eine andere Hunderasse dabei, aber eher selten. Wir hatten in Rockenhausen auch sehr viele Wettkämpfe. Aus ganz Rheinland-Pfalz hatten wir in den Spitzenzeiten etwa 80 Hunde hier. Somit waren wir der zweitgrößte Veranstalter. In Unterordnung und Schutzdienst wurde geprüft. 1975/76 haben wir den Landesjugendwettkampf ausgerichtet und ab 1978 die Landesfährtenprüfung hier gehabt. Rockenhausen hat sehr oft den Sieger gestellt. Achtmal hintereinander blieb Rockenhausen ungeschlagen. Damals war die Landesmeisterschaft das Höchste, später war mehr möglich: 2003 gewann dann Peter Hirsch mit Queni und 2005 mit Nastja die Deutsche Meisterschaft für Fährtenhunde. Zu Hause haben wir 80 Pokale stehen.

Nehmen Sie noch an Wettkämpfen teil?

Hilde Rodrian: Nein. Wettkämpfe finden jetzt nur noch im Osten Deutschlands statt. Früher hat man jedes Wochenende damit verbracht, alles für die Wettkämpfe vorzubereiten. Mein Mann ist um 6 Uhr morgens losgelaufen und hat Fährten gelegt. Danach kam er kurz nach Hause und hat einen Kaffee getrunken, um dann selbst mit seinem Hund die Strecke abzulaufen. Jede Strecke muss mindestens 1500 Schritte lang sein. Das möchte heute keiner mehr machen. Auch der Dachverband des Schäferhundevereins in Augsburg ist von 100.000 auf 46.000 Mitglieder weltweit geschrumpft. Mittlerweile sind eher Agility und Obedience beim Hundesport beliebter.

Wieso ist der Schäferhund nicht mehr so beliebt?

Klaus Rodrian: Heutzutage soll der Hund ein Familienhund sein und nicht wie früher als Beschützer von Haus und Hof agieren. Der Hund soll ruhig sein, er soll wenig Bewegung brauchen und überall mitgenommen werden können. Es gibt aber keinen Hund, der schneller lernen kann als der Schäferhund. Im Gros zeige ich einem Schäferhund eine Übung dreimal, und dann ist die drin. Unser letzter Hund hat alles schnell und einfach gelernt. Beim Agility hat er sehr viel Spaß gehabt. Jetzt haben wir keinen Hund mehr.

Wie hat sich die Hundeerziehung verändert?

Hilde Rodrian: Früher haben die meisten Halter mit den Hunden härter gearbeitet als heute. Ich selbst trainiere die Hunde weiterhin so, wie ich es früher gemacht habe. Damals wurde ich von den Männern dafür ausgelacht. Ich wollte, wie die meisten Frauen, das Humanere. Ich brauchte vielleicht manchmal mehr Zeit, aber kam genauso weit. Schließlich wollte ich immer einen Kameraden und Begleiter! Ich gehe für meinen Hund durchs Feuer, und meine Hunde gehen für mich durchs Feuer, so war das immer. Ärgerlich ist es manchmal, wenn die Männer heute so tun, als ob sie es erfunden hätten.

Das Gelände war früher ein Steinbruch. Wie wurde es zu einem so schönen Gelände?

Hilde Rodrian: Von der Firma Lenz, die damals diesen Steinbruch betrieben haben, hatten wir 10.000 Quadratmeter bekommen, weil mein Mann ihnen oft bei Schweißarbeiten geholfen hatte. Wir haben dann weitere 15.000 Quadratmeter gekauft. Die gesamte Fläche glich damals einer Mondlandschaft. Als mein Mann sie mir gezeigt hat, um daraus den Hundeplatz zu machen, dachte ich, er sei verrückt geworden. Mit zehn Mann haben wir dann alles bearbeitet, mit Erde aufgefüllt und eingesät.

Klaus Rodrian: Für den vorderen Platz haben wir von den Amerikanern damals Grund bekommen. Als die vorne, wo jetzt der Spielplatz ist, 1973 irgendwelche Arbeiten gemacht hatten, bin ich – ohne ein Wort Englisch zu können – hingegangen, habe einen Stein in die Hand genommen und in ihre Schubkarre gelegt und auf den Rest gezeigt. Sie haben es verstanden, genickt und uns den Schotter hochgefahren. Um einen Fels in der Mitte des Platzes zu beseitigen, wurden wir an den Major verwiesen. „Kein Problem! Die Geräte sind zwar bereits weg, aber ich lasse sie wiederkommen, und wir helfen euch“, versprach der Major. Und so war es dann auch.

Was bietet der Verein momentan an?

Hilde Rodrian: Welpenschule und Erziehungskurs für alle Hunderassen und jedes Alter.