Vor 50 Jahren ist der Ponyverein Schönborn gegründet worden. Gefeiert wird am Samstag mit einem Showabend unter Flutlicht.

Das Quadrillereiten und Kostümreiten zu Musik hat in Schönborn seit 1971 Tradition. Unzählige Auftritte und Turnierteilnahmen haben die Mitglieder absolviert. Höhepunkt war in diesem Jahr die Teilnahme mit einer 12er-Vampir-Quadrille am Showcup der Equitana Open Air in Mannheim, wo die Truppe gegen internationale Konkurrenz einen respektablen dritten Platz erreiten konnte.

Mit zwölf Paaren Quadrille zu reiten, verlangt auf einem sehr eng werdenden Reitplatz absolute Exaktheit bei der Abstimmung der Figuren und dem Gangmaß der Pferde. Dies setzt wiederum wochenlanges regelmäßiges Üben voraus, wobei 24 Teilnehmer – die Schönborner Welsh-Cobs sind natürlich Teil des Teams – zeitlich koordiniert und vor allem gesund bleiben müssen. Dazu kommt der Schnitt der Musik und die Auswahl der Kostüme.

Kostüm- und Barockreiten

Nachdem nun im zweiten Jahr in Folge das Sommerfest am Vatertag und der Reitertag coronabedingt ausfallen mussten, wollen die Schönborner Reiter wieder Gäste im Reiterpark begrüßen. Schnell war die Idee geboren, einen Showabend zu veranstalten, der ausschließlich dem Kostüm-, Musik-, und Barockreiten gewidmet sein soll.

Die Besucher sind am Samstag, 25. September, 19 Uhr, eingeladen, ein 15 Schaunummern umfassendes Programm mit Quadrillen, Pas de Deaux, Freiheitsdressur und Garocha-Kür zu erleben. Bei schönem Herbstwetter werden Tische entlang der Reitarena platziert. Der Reitplatz „Im Weilert“ ist ausgeschildert. Aus Richtung Rockenhausen/Dörrmoschel geht der Weg am Ortseingang rechts ab zu dem im Wald gelegenen Gelände. Am Vormittag findet ein vereinsinterner Reitertag statt, bei dem der Nachwuchs im Vordergrund steht.

Info

Die Veranstaltung findet im Freien unter Beachtung der 3G-Regel statt. Anmeldungen werden unter psvschoenborn@gmail.com erbeten.