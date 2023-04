Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war einmal eine kleine Gruppe junger Frauen. Die lebten in Steinbach am Donnersberg und trafen sich regelmäßig als kirchlicher Gesprächskreis in der Jugendherberge. Die Geschichte beginnt wie ein Märchen – und sie ist 50 Jahre später noch immer nicht zu Ende. Denn so lange besteht mittlerweile der örtliche Landfrauenverein.

Die Steinbacher Frauen, die vor über 50 Jahren als kirchlicher Gesprächskreis in der Jugendherberge zusammenkamen, erfuhren eines Tages von interessanten Veranstaltungen des