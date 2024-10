Kirchheimbolanden. Anlässlich der 50. Kirchheimbolander Gedenkfeier zur Reichspogromnacht lädt der „Arbeitskreis Friedenstage“ am Samstag, 9. November, zu einer Doppelveranstaltung nach Kirchheimbolanden ein.

Zum Gedenken an die Opfer des Holocaust werden auf dem ehemaligen Synagogenvorplatz verschiedene Redner aus Kirche und Politik erwartet, darunter die Landesbeauftragte für jüdisches Leben und Antisemitismus. Im Anschluss wird der Videokünstler Reinhard Geller die Multimedia-Installation „Out of the Dark“ auf eine Giebelwand im Husarenhof projizieren.

Geller möchte zeigen, „wie unsinnig es ist, dass die Brüder und Schwestern der Familie Homo Sapiens sich gegenseitig mit unfassbarem Aufwand das Leben schwer machen“. Die Installation soll die Notwendigkeit von Empathie, Kooperation und Solidarität eruieren. Bei Regen wird die Veranstaltung in die benachbarte Paulskirche verlegt.

Beginn der Mahnveranstaltung zum 86. Jahrestag der Reichspogromnacht ist um 18 Uhr auf dem Synagogenvorplatz. Die Nacht von 9. auf 10. November 1938 gilt als offizielles Signal für den größten Völkermord in Europa. Auch die 1941 endgültig abgerissene Synagoge in Kirchheimbolanden fiel den Gräuel der Nationalsozialisten zum Opfer.