Ihr 50-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die Verbandsgemeinde Eisenberg. Daher lohnt sich ein Rückblick auf die Entstehungsgeschichte dieser damals neuartigen Verwaltungseinheit. Die Ratsprotokolle von Eisenberg, Kerzenheim und Ramsen geben Auskunft über die kontroversen Positionen und den damit verbundenen „Geburtswehen“ der VG. In diesem Teil geht es um die Diskussionen im Eisenberger Stadtrat.

Im Eisenberger Stadtrat sah man der künftigen Entwicklung durchaus positiv entgegen. Eisenberg reiche „allen umliegenden Gemeinden die Hand“. Diese bräuchten nur zuzuschlagen, so bereits 1967 Bürgermeister Heinrich Rauschkolb. Und das obwohl Eisenberg in der damaligen Situation selbstständig bleiben konnte. Denn: Bei Gemeinden mit über 3000 Einwohnern, Eisenberg hat zu dieser Zeit rund 6700 Einwohner, wurde unterstellt, dass sie über all die Einrichtungen verfügt, die zur Versorgung der Bevölkerung notwendig seien.

Allerdings war auch klar, dass es bei einer Selbstständigkeit Eisenbergs „sehr schwierig“ gewesen wäre, für den Südteil des Landkreises einen Zusammenschluss von mehreren Gemeinden zu einer Verbandsgemeinde zu bilden. Im Zielplan von 1967 waren neben Eisenberg die Gemeinden Kerzenheim, Ramsen, Rodenbach, Ebertsheim und Quirnheim aufgeführt. Diesem Plan stimmte der Stadtrat mehrheitlich zu.

1969 schlug das Landratsamt eine Verbandsgemeinde Eisenberg mit Ramsen, Rodenbach, Ebertsheim und Quirnheim vor. Bürgermeister Rauschkolb hingegen bestand darauf, dass auch Kerzenheim eingegliedert wird. Und er dachte weiter an eine größere Lösung. Eisenberg müsse überlegen, ob eine Orientierung nach Göllheim oder nach Süden über die Kreisgrenze hinweg mit Hettenleidelheim ins Auge zu fassen wäre.

Große Lösung angestrebt

Alle im Stadtrat „waren sich darüber einig, dass Eisenberg unbedingt die größere Lösung anstreben solle“, auch über die Kreisgrenze hinaus. Ihr hätten dann neben Eisenberg angehört: Göllheim, Kerzenheim, Lautersheim, Rodenbach, Ebertsheim, Ramsen, Hettenleidelheim, Wattenheim und Tiefenthal. Dieser Bereich wurde als wirtschaftliche und geografische Einheit angesehen.

In zwei weiteren Vorschlägen aus 1969 strebte das Landratsamt Verbandsgemeinden in einer Größenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohnern an. Konkret war an Eisenberg und Göllheim mit weiteren zehn Gemeinden gedacht. Ein weiterer Vorschlag sah die VG Eisenberg mit drei Gemeinden. Ein Rat fand den ersten Vorschlag „undiskutabel, weil der Bogen zu weit gespannt“ war. Er neige eher zur zweiten Möglichkeit, wenn eine Verbandsgemeinde im Eisenberger Becken nicht zu verwirklichen sei. Auch weitere Ratsmitglieder sprachen sich für diese Lösung aus, so dass der Rat beschloss: Die Verbandsgemeinde soll über die Kreisgrenze hinaus im Raum des Eisenberger Beckens gebildet werden.

Ein Jahr folgt der Stadtrat einstimmig dem SPD-Vorschlag, die Verbandsgemeinde solle den Eisenberger Wirtschaftsraum umfassen, selbst wenn die Kreisgrenze überschritten würde. Im Herbst 1971 sollten die Gemeinden Stellung zur Bildung der Verbandsgemeinde beziehen und Bürgermeister Rauschkolb stellte fest, dass Kerzenheim zur Bildung mit Eisenberg bereit sei. Ramsen habe „grundsätzliche Zustimmung“ signalisiert, „aber nicht in der Freiwilligkeitsphase“. Mit zwei Gegenstimmen billigte der Stadtrat dann die Bildung einer Verbandsgemeinde, wie sie heute noch besteht.