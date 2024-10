Die Kirchheimbolander Friedenstage finden in diesem Jahr zum 50. Mal statt. Eröffnet wird das Jubiläumsprogramm am 1. November mit der Einladung zu einem Gedenkrundgang durch Kirchheimbolanden. Symbolisch sollen dabei 50 „Friedenslichter“ an markanten Punkten in der Stadt entzündet werden, die an die 250 Toten beider Weltkriege erinnern sollen. Monika Reuter wird Geschichten vortragen, musikalisch wird der Rundgang von Timo Zühlke und Steffen Schlösser begleitet. Startpunkt ist das Kriegerdenkmal an der Metzgerei Klag in der Neumayerstraße um 18 Uhr.