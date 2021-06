Am Sonntagmittag wurde die Polizei Kirchheimbolanden ins Zellertal gerufen. Auf der Schulbrücke über der B 47 würden sich Personen befinden, die sich auffällig verhalten würden, eine Frau solle sich in einer hilflosen Lage befinden. Dies konnten die Beamten vor Ort so allerdings nicht feststellen.

Umsonst waren sie aber nicht ins Zellertal gekommen. Denn ein 48-jähriger Mann, der bei der Polizei Angaben zu dem Vorfall machen wollte, kam den Polizisten bekannt vor. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Vorführhaftbefehl besteht. Er wurde festgenommen und nach Worms in Gewahrsam gebracht.