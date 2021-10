Der Donnersbergkreis befindet sich weiterhin in der Corona-Warnstufe 1. Laut Gesundheitsamt wurden seit Montag acht neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Am Donnerstag gab es noch einmal zwei Nachmeldungen von Mittwoch. Damit gibt es 46 aktive Corona-Fälle im Kreis. Eine Person wird stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 27,8 nach 31,8 am Vortag, die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz ist von zuvor 1,1 auf 1,5 gestiegen. Der Anteil der belegten Intensivbetten bleibt bei 3,6 Prozent.