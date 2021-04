Im Donnersbergkreis wurden am Wochenende 43 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 2068 angestiegen, 1788 Personen hiervon gelten als genesen. Es sind 56 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen. Nach heutigem Stand sind 224 aktive Infektionsfälle bekannt, es werden acht Patienten im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt mit 183,2 im dunkelroten Bereich. Aus diesem Grund hat die Kreisverwaltung für den Donnersbergkreis eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kraft getreten ist. Wie es die 18. rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung vorsieht, basiert sie auf der Muster-Allgemeinverfügung des Landes für Inzidenzen über 100 (einsehbar auf corona.rlp.de, Unterpunkt Rechtsgrundlagen). Die meisten Fälle im Kreis sind in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zu verzeichnen, hier meldet das Gesundheitsamt mehr als 80 Betroffene. Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis: 2745 Fälle; Rhinland-Pfalz: 3.161 Fälle; Deutschland: 3.772 Fälle.