Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall am späten Dienstagnachmittag bei Kerzenheim. Gegen 17.30 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Ebertsheim kommend in Richtung Kerzenheim unterwegs, als er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Im rechten Straßengraben kam sein Wagen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt, so der Bericht der Polizei.