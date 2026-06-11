4000 Euro Schaden, aber vom Täter keine Spur: Am Mittwochvormittag zwischen 8 und 10.30 Uhr kam es in der Gymnasiumstraße in Winnweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde laut Polizei ein orangefarbener Mitsubishi mit ROK-Kennzeichen, der gegenüber von einem Modegeschäft stand. Die Beamten gehen davon aus, dass ein daneben stehendes Fahrzeug beim Ausparken gegen die hintere Tür der Beifahrerseite sowie an die Stoßstange fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14699.