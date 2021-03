Was tun mit den vielen selbstgenähten Stoffmasken, die man jetzt ja kaum noch tragen darf? Eine Einselthumerin hatte eine gute Idee. Auch andere Bürger wirkten mit.

Zu Hause stapeln sich die vielen gekauften oder selbstgenähten und nun kaum mehr getragenen Stoffmasken, denn im öffentlichen Personenverkehr, in Supermärkten und an vielen Arbeitsplätzen sind jetzt ja medizinische Masken Pflicht. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, als die Masken in Schubladen zu verstauen oder sie in den Mülleimer zu werfen: Man kann sie der Hilfsorganisation „You are not alone e.V.“ spenden. Der Verein sammelt nicht mehr benutzte Stoffmasken für das südafrikanische Land Malawi, das zu den ärmsten Ländern der Welt zählt und keine finanzielle Möglichkeiten hat, großflächig medizinische Masken einzukaufen und an die Bevölkerung zu verteilen.

Als Martina Wagner-Jeltsch zufällig im Radio von der Hilfsorganisation für Malawi hörte, kam ihr die Idee, ausgemusterte Stoffmasken zu sammeln. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie mit anderen fleißigen Näherinnen eine große Menge an Stoffmasken für einen guten Zweck genäht. Der Erlös wurde in eine neue Bank im Dorf investiert.

Begeisterung bei der Hilfsorganisation

Jetzt nahm sie sofort mit der Organisation Kontakt auf. Dort war man von dem Angebot begeistert. „Ich habe dann einen Aufruf in Dorf gestartet, dass die nicht mehr benötigte Stoffmasken bei mir abgeben werden könnten“, sagt Wagner-Jeltsch. Rund 400 Masken hat sie so zusammenbekommen. Das Paket wurde bereits geschnürt, und am 1. April sollen die Einselthumer Stoffmasken mit weiteren medizinischen Hilfsgütern ihren Weg nach Südafrika antreten, wie ihr von der Hilfsorganisation versichert wurde.

An einen Impfstoff sei in dem kleinen Land übrigens noch gar nicht zu denken, erklärt der Verein, deshalb sei es umso wichtiger, dass die Stoffmasken vor Ort verteilt würden und die Bevölkerung darüber aufgeklärt werde, wie wichtig diese seien.