Orientalische Gerüche, mitreißende Musik und eisschleckende Kinder versammelten sich am Samstag auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden bei der Veranstaltung „Kibo isst bunt“.

Von der Stadt Kirchheimbolanden und der Donnersberger Initiative für Menschen in Not organisiert, standen unterschiedliche Pavillons auf dem Römerplatz an denen es, wie Jamill Sabbagh sagte, „Essen aus fast allen Kontinenten“ gab. So konnten sich Besucher etwa aussuchen, ob sie ein klassisches deutsches Bratwürstchen essen oder doch lieber mal eins aus der Türkei oder aus Frankreich probieren wollten.

Auch Piroschki (Russland), verschiedene Tapas (Mittel- und Südamerika), türkische und syrische Spezialitäten lockten die insgesamt 380 registrierten Besucher. Die Kinder freuten sich zudem über ein kostenloses Eis von der Eisdiele. Über 50 Helfer waren an den Essens- und Getränkeständen sowie der Tombola für den schwerkranken Paul Baab, wo noch viele weitere Lose verkauft wurden, im Einsatz. Für Musik sorgten die „Caribbean Gypsys“ und „Maigold“. Einen neuen Titelvorschlag für die Veranstaltung im nächsten Jahr gibt es übrigens – dank eines Versprechers von Landrat Rainer Guth – auch: Kibo is(s)t mehr. Passt ja eigentlich auch ganz gut.