Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Donnersbergkreis ist binnen 24 Stunden von 324 auf 363 gestiegen. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag vermeldet. Demnach waren in den 24 Stunden zuvor 102 neue Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 771,8. Von den 363 infizierten Personen werden zehn stationär im Krankenhaus behandelt. 83 Fälle sind in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden bekannt, 80 in der VG Nordpfälzer Land, 70 in der VG Winnweiler, 68 in der VG Göllheim und 62 in der VG Eisenberg. Im Zuge der Pandemie hat es bislang 119 Todesfälle im Donnersbergkreis gegeben. Eine erste Konsequenz hat die Kreisverwaltung aus den steigenden Zahlen bereits gezogen.