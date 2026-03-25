Die längste Sockenleine der Welt hängt demnächst auch in Kirchheimbolanden. Der Manar Buchladen wird zur Sammelstelle für die Weltrekordaktion, die dem guten Zweck dient.

Mindestens 36.000 handgestrickte Sockenpaare sollen bei dem Weltrekordversuch zusammenkommen, die im Anschluss an Obdachloseneinrichtungen in Deutschland und der Schweiz gespendet werden sollen. Offizieller „Anstrick“ ist Ende März. Ab dann können Strickbegeisterte ihre Sockenpaare in der Buchhandlung Manar in Kirchheimbolanden abgeben. Inhaberin Eva Martinowsky will in ihrem Geschäft dazu eine Wäscheleine spannen sowie eine Sammelbox aufstellen.

Auf die Idee aufmerksam wurde Martinowsky durch eine Kundin. Selbst mitstricken könne sie zwar nicht, „ich war aber sofort bereit, mein Geschäft als Sammelstelle anzubieten“. Hinter dem Weltrekordversuch steht der Schweizer „Verein Sockenstrickweltrekord“. Die Aktion läuft über ein Jahr und soll ihren Abschluss beim „Swiss Yarn Festival“ im März 2027 finden.

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