Bei etwa 300.000 Euro sollen die Preise für ein Reihenhaus mit Grundstück starten: Ab Sommer 2022 wird in der Innenstadt der kleinen Residenz eine klaffende Lücke geschlossen.

Vor allem für junge Familien auf Suche nach noch bezahlbarem Wohneigentum dürfte es eine gute Nachricht sein: Die Deutsche Reihenhaus AG will auf dem ehemaligen Schabler-Gelände 32 Wohneinheiten errichten. Dem Bebauungskonzept stimmte der Stadtrat jetzt bei einer Enthaltung grundsätzlich zu. Wird man sich mit den Gelände-Verkäufern einig und gehen Planungen und Genehmigungsverfahren zügig vonstatten, ist der Baustart für Mitte 2022 ins Auge gefasst.

Zweimal so groß wie Siedlung in der Brunckstraße

Man könne das Projekt nur loben: Mit dieser Aussage traf Manfred Grill wohl die Grundstimmung im Rat. Stadtbürgermeister Marc Muchow sprach von einem überzeugenden Konzept, das der gewünschten Nachverdichtung in der Innenstadt gerecht werde. Zwei Haustypen seien vorgesehen, erläuterte Tobias Strack von der Deutschen Reihenhaus AG, die nach eigenen Angaben bisher Wohnparks mit 10.000 Wohneinheiten in ganz Deutschland errichtet hat: „Wohntraum“ mit 120 Quadratmetern und „Familienglück“ mit 145 Quadratmetern.

Die neue Siedlung soll etwa doppelt so groß sein wie jene, die das Unternehmen im Jahr 2014 auf dem Gelände der ehemaligen Kirche St. Josef in der Brunckstraße errichtet hatte, und sich auch in der Optik der Häuser unterscheiden, so Strack. Vorgesehen sind ein etwa 200 Quadratmeter großer Spielplatz und ein zentraler Abfallsammelplatz. Alle 52 Fahrzeug-Stellplätze sollen Elektrozugang erhalten, damit die Hausbesitzer nach Wunsch dort Ladesäulen installieren können. Zwölf Garagen sind ebenfalls geplant.

Verkehrsführung als neuralgischer Punkt

An den öffentlichen Verkehr angebunden würde das 8661 Quadratmeter große und über eine Privatstraße erschlossene Gesamtgrundstück über Marnheimer Straße und Mühlstraße. Wobei Fragen der Verkehrsführung, die Ratsmitglieder in der Diskussion als neuralgischen Punkt benannten, noch detaillierterer Planung bedürfen; Muchow sprach von einer denkbaren Einbahnstraßen-Regelung. Thomas Edinger betonte in diesem Punkt die besondere Verantwortung der Stadt. Angeregt wurde ebenfalls eine Fußwegverbindung durch das Wohngebiet zwischen Marnheimer Straße und Fachmarktzentrum am alten Bahnhof.

Neuigkeiten brachte Tobias Strack zum Energiekonzept mit: Bei der Deutschen Reihenhaus AG sei kürzlich die Grundsatzentscheidung gefallen, anstelle eines Blockheizkraftwerkes – wie zum Beispiel noch in der Brunckstraße – alle künftigen Projekte mit Dach-Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen auszustatten. Zu den Hauspreisen inklusive Grundstück nannte er auf Nachfrage aus dem Rat als Orientierung etwa 300.000 Euro Startpreis für ein Reihenmittelhaus von 120 Quadratmetern.