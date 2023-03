Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da sage doch noch mal einer, dass die Mühlen der Justiz zu langsam mahlten. Das Schöffengericht in Rockenhausen konnte einen Prozess in nur 19 Minuten bewältigen – allerdings auch nur, da der Angeklagte wegen ähnlicher Delikte kurz zuvor in Worms bereits zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Dieses Urteil ist durch die Verhandlung in Rockenhausen jetzt auch rechtskräftig geworden.

Die Liste der Anklagepunkte, die dem offensichtlich überaus gewaltbereiten 31-Jährigen zur Last gelegt wird, ist lang, so lang, dass ihn vor wenigen Tagen in Worms bereits ein anderes