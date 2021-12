Im Donnersbergkreis wurde laut Gesundheitsamt erneut ein Todesfall gemeldet. Damit gibt es nun 84 Todesfälle im Kreis, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion stehen. Es wurden 30 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Dabei handelt es sich um vier Meldungen von Donnerstag, 25 Meldungen von Mittwoch und eine Nachmeldung von Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 221,1. 13 Erkrankte werden derzeit stationär behandelt.

Dem Gesundheitsamt sind momentan 582 aktive Corona-Fälle im Kreis bekannt. Dabei gehen die Zahlen langsam zurück. Zum Vergleich: Vor zwei Tagen zählte das Gesundheitsamt noch 629 aktive Fälle. 200 Fälle gibt es derzeit in der VG Kirchheimbolanden. 103 in der VG Winnweiler, 95 in der VG Nordpfälzer Land und je 92 in den Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg.

Ausschlaggebender Index für Schutzmaßnahmen ist nach der jüngsten Corona-Verordnung nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz. Der bestimmt sich nach der Zahl der neuen Krankenhausaufnahmen mit Covid-19-Erkrankung je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf das Land Rheinland-Pfalz. Dieser Index liegt momentan bei 4,28.