Lacrosse spielt nicht die ganz große Rolle im deutschen Sport. In Kaiserslautern ist das aber anders. Dort sind die K-Town Lumberjacks aktiv, die sich mit einer Kampagne gegen das Corona-Dasein wehren wollen.

In Zeiten von Corona haben es die Sportarten, die sich ohnehin schon nicht des ganz großen Zulaufs erfreuen können, umso schwerer. Das spürt auch das Team aus Kaiserslautern, lässt sich aber nicht unterkriegen.

Die Challenge

Denn die K-Town Lumberjacks, die in der Zweiten Herren-Bundesliga aktiv sind, haben sich für Februar etwas Besonderes überlegt. „Jedem fällt die Decke auf den Kopf. Es ist auch der Regen und der Corona-Trotz. Deshalb wollten wir eine 28-Tage-Kampagne im Februar starten“, erklärt Daniel Miofsky, Mitbegründer und zurzeit auch Trainer der Lacrosse-Abteilung der TSG Kaiserslautern. „Es sollte nicht zu einseitig werden. Jeder, der will, kann mitmachen, und zwar dann, wann er Zeit hat. Man muss nicht 28 Tage am Stück mitmachen“, sagt der 32-jährige Miofsky.

Die Idee kam ihm, als nach Weihnachten die sozialen Beziehungen in der Abteilung einschliefen. Ihm sei es wichtig gewesen, seinen Leuten eine Perspektive zu geben und sie zu motivieren. In einer Videokonferenz zu Beginn der Kampagne habe er Ideen gesammelt, wie die 28-tägige Aktion mit dem Namen „Stick Together“ umgesetzt werden kann.

„Wir haben dann am 2. Februar gleich eine Fun-Challenge gestartet“, erklärt Miofsky. So hieß es am „Dizzy Dienstag“, Schläger auf den Boden stellen, am Griff fest halten und Runden drehen. „Die Teilnehmer sollten sich 20, 30 oder 50 Mal um den Schläger drehen und danach irgendwo hinlaufen, um etwas zu holen. Das wird dann schon schwierig“, meint Miofsky lachend. Ihm sei auch nicht unbedingt der Sinn der Übung wichtig, sondern vielmehr, dass man etwas gemacht hat und dass Zeit bei solchen Übungen kein Faktor ist. Deshalb gibt es auch einfach mal ein Quiz, aber auch Stick-Skills, das heißt Tricks mit dem Schläger, sind immer mal wieder gefragt. Auch Fitness spielt eine Rolle. Hiit (High Intensity Interval Training), bei dem innerhalb von wenigen Minuten ein Fitness-Programm abgespult wird, ist ein weiter Punkt. Für Entspannung sorgt Yoga.

Ganz wichtig ist Miofsky die soziale Komponente bei der Aktion. So werden bei der Februar-Challenge auch Kleider und Blut gespendet, sowie Müll gesammelt.