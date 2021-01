27 weitere Corona-Fälle am Wochenende sind der Grund dafür, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis wieder deutlich gestiegen ist: Am Sonntag (Stand 11 Uhr) lag der Wert, der Auskunft über die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt, laut Gesundheitsamt bei 142,1. Die Anzahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Personen hat sich seit Pandemiebeginn auf 1216 erhöht. Kreisweit werden aktuell 18 Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt; bisher sind 29 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nach wie vor die meisten der momentan 163 als aktiv geltenden Fälle verzeichnet mit großem Abstand die VG Kirchheimbolanden. Die wenigstens gibt es derzeit in den Verbandsgemeinden Winnweiler und Göllheim; Eisenberg und Nordpfälzer Land liegen allerdings nur knapp darüber.