Residenzfest in Kirchheimbolanden und auch die Läufer sind wieder gefragt: Am kommenden Samstag fällt um 18 Uhr der Startschuss zum traditionellen 10-Kilometer-Residenzfest-Lauf. Die LLG Wonnegau richtet ihn bereits zum 26. Mal aus.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause sehen die Meldezahlen nicht schlecht aus, teilt der Vereinsvorsitzende Erich Siegmund mit und rechnet mit 250 Teilnehmern. Favoriten seien nach einer solch langen Unterbrechung aber schwer auszumachen: „Der TuS Heltersberg hat immer starke Läufer, da hat in diesem Jahr auch Tom Heuer, der in Jakobsweiler wohnt, gemeldet“, sagt Siegmund. Tim Könnel ist für ihn ebenso ein Kandidat für die vorderen Plätze. Könnel stand bereits drei Mal ganz oben, zum letzten Mal 2019 und auch Heuer lief schon mehrfach aufs Podium.

Die Läufer absolvieren vier Runden mit jeweils 2,5 Kilometern durch die Altstadt und den angrenzenden Schlossgarten in Kirchheimbolanden. Für Anfänger und Walker wird auch wieder eine Schnupper-Strecke angeboten. Sie ist fünf Kilometer lang. Der Start erfolgt für alle um 18 Uhr in der Neuen Allee direkt am Parkhausdeck. Meldungen zu allen Läufen werden bis eine halbe Stunde vor dem Start an der Anmeldung oberhalb des Parkdecks in der Nähe des Rathauses entgegengenommen. Zu den Kurzentschlossenen könnte auch LLG-Läufer und Triathlet Tom Holzmann gehören, meint Siegmund. „Wenn er meldet, gehört er für mich auch zu den Läufern, die unter die besten vier kommen können.“ Insgesamt bringt der Veranstalter „nur vier Läufer“ an den Start, der Rest sei auch als Helfer eingebunden. Bereits um 17.45 Uhr startet am Samstag der Bambinilauf für Kinder bis zwölf Jahre unter dem Torbogen Richtung Römerplatz zu einer Runde über 800 Meter. Wer sich im Vorfeld anmelden möchte, kann dies noch bis 11. August online unter www.llgwonnegau.de machen. Der Residenzfest-Lauf bildet gleichzeitig den Auftakt zu den Sommerläufen der LLG Wonnegau – die dieses Jahr aber nur an zwei Orten stattfinden. Der Panoramalauf in Monsheim wird am 18. September ausgetragen.