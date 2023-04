Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Jahre Freiheitsstrafe. So lautet das Urteil, dass die Vierte Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern gegen einen 25-jährigen Mann aussprach, der im Juli 2016 bei einem Streit in einer Asylunterbringung in der Verbandsgemeinde Eisenberg einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt hat.

War es Notwehr? So hatte der 25-Jährige den Messerstich in den Rücken eines 27-Jährigen in seiner Einlassung zu verkaufen versucht. Zugegeben: Die Schilderungen des Mannes, der sagte, dass er sich