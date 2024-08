Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1250. Jubiläum der Stadt Kirchheimbolanden findet am Sonntag, 25. August, 11 bis 13 Uhr ein musikalischer Frühschoppen mit Verleihung von Kreisehrenmedaillen statt.

Die Kreisverwaltung Donnersberg lädt die Bürger zur öffentlichen Verleihung mit musikalischer Umrahmung durch die Musikschule Donnersbergkreis ein. Veranstaltungsort ist der Festplatz Herrengarten in Kirchheimbolanden. Die Musikschule bietet einen Mix der Ensembles und Chöre von Klassik bis Pop an. Die Kinder- und Jugendchöre, die ihr Gesangstalent bei der Veranstaltung präsentieren, sind „Hast du Töne“ aus Hochstein, die „S(w)inging Kids & Teens“ Münchweiler und die „Voices 4 Teens“ Bolanden. Darüber hinaus trägt ein Violinensemble Stücke von Antonio Vivaldi und Vittorio Monti vor.

Die Kreisehrenmedaille wird als besondere Auszeichnung an Menschen im Donnersbergkreis verliehen, die sich in herausragendem Maße Verdienste um die Allgemeinheit oder das Ansehen des Kreises erworben haben. Die Kreisehrenmedaille wurde im Jahr 1983 eingeführt, und stets dürfen nicht mehr als 50 lebende Personen Träger dieser Auszeichnung sein. Beim Musikalischen „Donnersberger“ Frühschoppen werden sieben Bürger mit der Medaille ausgezeichnet. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auf dem Festplatz wird ganztägig ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken angeboten. Das Gelände ist sonntags teilbestuhlt.