Eine 24-Jährige mit einem Atemalkoholpegel von 1,59 Promille wurde am Samstagnachmittag von der Polizei im Wortsinn aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei Kirchheimbolanden mitteilt, geriet die junge Frau in der Kurt-Schumacher-Straße in eine Verkehrskontrolle, wo die Polizisten starken Alkoholgeruch wahrnahmen und die Ertappte in das Röhrchen blasen ließen. Nach dem Test musste die junge Frau mit zur Dienststelle kommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.