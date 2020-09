Am Freitagnachmittag wurde ein 23-Jähriger aus dem Donnersbergkreis gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48 zwischen Winnweiler und Schweisweiler leicht verletzt. Der junge Autofahrer kam laut Polizei in einer scharfen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte von der Böschung zurück auf die Fahrbahn, wo sein Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Er wurde vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug erlitt nach Angaben der Polizei einen Totalschaden von rund vierzigtausend Euro. Nach Angaben des Fahrers sei er einem anderen Fahrzeug ausgewichen, das teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam, und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zu dem Unfallverursacher sind keine weiteren Informationen bekannt. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise.