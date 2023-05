Der Börrstadter Chor „Good news“ hatte zum Benefizkonzert eingeladen – und viele kamen. 2200 Euro Hilfsgelder für ein zerstörtes Dorf in der Türkei wurden jetzt an die Donnersberger Initiative für Menschen in Not überreicht.

Der Chor „Good News“ Börrstadt hatte in die katholische Kirche zum Benefizkonzert zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien eingeladen. Der Gesangverein Hochstein mit seinen Chören „VielHamonie“ und „Hast du Töne“ sowie die Sängervereinigung Winnweiler mit dem gemischten Chor „Tonika“ und dem Frauenchor bereicherten das Konzert ebenso wie Christine Marx aus Lohnsfeld an der Orgel.

Zu Beginn stellte Ludger Grünewald, Gründungsmitglied des Vereins „Donnersberger Initiative für Menschen in Not“, ein Projekt des Vereins vor. Dabei wird der Wiederaufbau der Schule und von Häusern in dem Dorf Altenösü im Südosten der Türkei nahe der syrischen Grenze unterstützt. „Ein Lied kann eine Brücke sein“ von der verstorbenen Sängerin Joy Fleming wurde zum Motto des Nachmittags, an dem die Chöre mit ihrem Gesang eine Brücke zu den Menschen in der Türkei und Syrien schlugen.