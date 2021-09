Einen Schutzengel hatte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer offenbar, der am Samstag gegen 6 Uhr auf der A 63 bei Kirchheimbolanden auf einen Sattelzug-Auflieger auffuhr. Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am Montag mitteilte, prallte der junge Mann, der in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, aus noch nicht bekanntem Grund auf den Auflieger eines Sattelzuges, der auf der rechten Spur fuhr. Nach dem Aufprall kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb nach einigen Metern in der Böschung stehen. Sein Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt – die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus in Kirchheimbolanden gebracht. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An seinem Auflieger wurde lediglich die Leuchte beschädigt.