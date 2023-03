Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Carusos aus Kirchheimbolanden gibt es an Weihnachten ein traditionelles Gebäck aus Kalabrien, der Heimat von Elisa Carusos Familie. Die Kartoffel-Hefe-Kringel sind ein wichtiger Teil ihrer Kindheitserinnerungen.

Bei den Carusos geht Weihnachten so richtig – wie in ganz Italien – schon am 8. Dezember los. Da wird das kirchliche Fest „Maria Immacolata“, die Unbefleckte Empfängnis Marias, gefeiert.