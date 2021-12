Klar, im Herbst ernten sie die Trauben und keltern den Wein. Was machen Winzer aber im Winter? Ich hab da mal im Zellertal nachgefragt.

In der vergangenen Woche bin ich mit meinem Onkel Nagbert nach einem Baumfällturnier durch das Zellertal und seine Weinberge gefahren. Natürlich gab es in dieser Jahreszeit außer den Rebstöcken nichts zu sehen. „Onkel Nagbert“, meinte ich, „das macht den Eindruck, als ob alles im Winterschlaf sei. Da haben es die Winzer ja im Moment gut, die können bestimmt auch lange schlafen.“ – „Na, da bin ich mir nicht so sicher“, lächelte Onkel Nagbert. „Am Ende des Tals wohnt eine Freundin von mir, Petra Seitz. Die hat mit ihrem Mann Stephen ein Weingut auf dem Heyerhof, da fahren wir jetzt mal hin. Sie kann dir bestimmt sagen, ob das mit dem Schlafen so stimmt.“

Petra verteilt gerade ein paar Tannenzapfen in den weihnachtlich dekorierten Töpfen im Hof und freut sich über unseren Besuch. Ich stelle meine Frage: „Was machen Winzer im Winter? Kannst du da länger schlafen?“ Petra lacht: „Schön wär’s! Willst du hören, was alles zu erledigen ist?“ Klar, will ich. Deswegen bin ich ja gekommen!

Die Hauptarbeit findet im Keller statt

„Also“, beginnt sie, „unser Winter geht von November bis Februar. Tatsächlich ruht zunächst der Weinberg. Hier und da werden Drähte repariert, und es müssen Klammern eingesammelt werden. Die Hauptarbeit findet im Keller statt. Da stehen die Fässer mit dem Jungwein, und nach dem muss jeden Tag geguckt werden: Wie geht es ihm? Was macht die Hefe? Wie sieht es mit der Gährung aus? Bei der Gelegenheit wird dann auch noch aufgeräumt, wozu wir vorher nicht gekommen sind.“ Das leuchtet mir ein. So ein frischer Wein muss beobachtet werden, damit er mit seinen Aromen in die richtige Richtung geht.

„So, und außerdem werden die Etiketten auf die Flaschen und die Kartons aufgebracht“, fährt Petra fort. „Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, und da sollen die Weine ja verkaufsbereit sein. Und im Dezember beginnt so langsam der Rebschnitt, der sich bis in den Februar hinzieht. Der ist ungeheuer wichtig, weil er die Grundlage für den nächsten Jahrgang darstellt. Da gibt es unterschiedliche Methoden, die erklär ich Dir aber lieber ein andermal. Jedenfalls gestaltet sich das auch zeitlich aufwendig, weil es ausschließlich Handarbeit ist.“

Bei starkem Frost ist Büro angesagt

Ich höre schon: Von meiner Vorstellung vom winterschlafenden Winzer muss ich mich verabschieden. Vielleicht können mich Petra und Stephen ja beim Rebschnitt gebrauchen. Wenn ich in ein paar Stunden einen mächtigen Baum fällen kann, dürften so dünne Rebstöcke eigentlich kein Problem sein. Aber erst einmal erzählt Petra weiter: „Wir können unsere Arbeiten nie punktgenau planen, müssen uns schon nach der Natur und dem Wetter richten. Bei starkem Frost ist Büro angesagt, da gibt es auch reichlich zu tun. Es ist außerdem die Zeit für Reparaturen: an den Schneidanlagen, den Fässern und den Scheren beispielsweise. Und dann gilt es, die Weinprobierstube und den Hof weihnachtlich herzurichten. Das macht mir zwar immer viel Freude, aber Arbeit ist es halt auch.“

Petra entscheidet sich bei ihrer Dekoration jedes Jahr für ein neues Motto. Aktuell ist es „Hygge“, von dem ich noch nie gehört habe. Das ist offensichtlich ein dänisches Wort und steht für heimelige Gemütlichkeit – eine richtige Übersetzung gibt es wohl nicht. Ist auch egal, bei Petra sieht es jedenfalls toll aus.

Jetzt müssen wir unseren Besuch aber abbrechen; ein Auto mit Kunden, die Wein kaufen wollen, fährt auf den Hof. Die wollen gut betreut und beraten werden. Ist – glaube ich – auch Arbeit. Also, am Ende stelle ich fest: Nix mit Winzer-Winterschlaf. Und bewerben werde ich mich bei Petra und Stephen auch nicht. Meine Nagetechnik ist wohl für den Rebschnitt nicht so gut geeignet.