In Einselthum ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr eine Maistrocknungsanlage in Brand geraten. Göllheims Feuerwehrleiter Steffen Specht sprach am Mittwochabend davon, dass die Anlage erheblich einsturzgefährdet sei – vor allem aufgrund der bis Donnerstag angekündigten hohen Windgeschwindigkeiten.

Aus bislang ungeklärter Ursache, wie die Polizei berichtet, hatte sich in der Maschine ein Feuer entwickelt, wodurch das Edelstahlgehäuse in Brand geriet. Die Feuerwehren aus mehreren Verbandsgemeinden brachten das Feuer unter Kontrolle, allerdings glimmt es auch 24 Stunden später noch im Inneren der Anlage.

Wegen der Einsturzgefahr wurde ein Bereich mit einem Radius von 60 Metern abgesperrt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf 500.000 Euro geschätzt.

