Zum 1. Dezember soll das Museum im Stadtpalais eine neue Leitung bekommen. Nach Ende der Bewerbungsfrist gibt es 21 Interessenten. Eine hohe Zahl, die auch die zuständige Stadt-Beigeordnete Birgit Dall überrascht.

Allerdings, so sagt sie nach einer ersten Durchsicht der Unterlagen, erfüllten nicht alle Bewerber die in der Ausschreibung genannten Voraussetzungen in Bezug auf Ausbildung und Museumserfahrung. Das Altersspektrum reiche von Mitte 20 bis über 60, etliche Bewerber seien aus der näheren Umgebung und hätten auch schon über Ausstellungen oder andere Zuarbeit Verbindungen zum Museum.

Bei der näheren Auswahl werden, wie die Beigeordnete weiter mitteilt, das derzeitige Museumsleiter-Ehepaar Karneth, der Historiker Klaus Kremb sowie Vertreter des Museumsvereins und der Verwaltung mitreden. Am Ende entscheidet der Stadtrat über die Besetzung der Stelle mit 19 Wochenstunden. Rainer Karneth und Eva Heller-Karneth werden ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin noch einen Monat lang einarbeiten, ehe sie sich ab Januar ganz auf die Leitung des Alzeyer Museums konzentrieren.