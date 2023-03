Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Gewürze braucht es für das indische Rezept Biryani, das Kaplan Bhaskar Anakarala in Indien immer mit seiner Familie an Weihnachten gegessen hat. Auch Chili steht auf der Zutatenliste. Wer nicht oft scharf isst, sollte damit sparsam umgehen.

„Hier in Deutschland wird Biryani nie so schmecken, wie in Indien“, meint Bhaskar Anakarala schmunzelnd. Er ist Kaplan in der Pfarrei Heilige Anna in Kirchheimbolanden und kommt ursprünglich