Am dritten Spieltag der 2. Radball-Bundesliga ist der Radfahrer-Verein Bolanden am Samstag, 25. Februar, Ausrichter. Gespielt wird in der Turnhalle im Goschental.

Ab 14 Uhr kämpfen Patrick Mergel und Peter Sziedat in den Vereinsfarben Blau und Weiß um die letzten Punkte der Hinrunde. Aktuell stehen sie nach einer bisher starken Saison auf dem vierten Tabellenplatz und somit einen Platz hinter dem von Patrick Mergel ausgeschriebenen Saisonziel: „Aufstiegsspiele zum Radball-Oberhaus“.

Gegner an diesem Tage werden die direkten Verfolger in der Tabelle Ginsheim III (fünfter Platz) und Gärtringen III (6.), sowie die abstiegsgefährdete Mannschaft von Ginsheim II (12.) sein.

Im vierten Spiel des Tages werden Mergel/Sziedat auf den amtierenden U23-Europameister aus Darmstadt (zweiter Tabellenplatz) treffen, der in der vergangenen Woche sogar beim Weltcup in Japan an den Start ging und dort mit einem zweiten Platz glänzte. „Das wird ein hartes Stück Arbeit, aber an einem guten Tag können wir auch da mithalten“, erklärt Peter Sziedat im Vorfeld.

Verein und Vorstand hoffen auf zahlreiche Zuschauer, die die Spieler zu Höchstleistungen anfeuern.