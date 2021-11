Gleich wegen mehrerer Delikte verantworten muss sich ein 19-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Montagabend in der Straße „Am Donnersberg“ kontrolliert hat. Die Beamten haben bei dem Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms „drogentypische Auffälligkeiten“ festgestellt. Er weigerte sich allerdings, einen Drogentest zu absolvieren. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. In seinem Wagen sind ferner ein angerauchter Joint sowie mehrere Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln gefunden worden. Ob der Mann einen Führerschein besitzt, muss noch geklärt werden: Er hat angegeben, die Fahrerlaubnis liege zur Zeit „beim Amt“. Weitere Ermittlungen sind laut Polizei auch erforderlich, weil am Pkw zwei verschiedene AZ-Kennzeichen angebracht waren – das vordere Nummernschild war zudem entstempelt.

Drei Verfahren eingeleitet

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht auf Drogenkonsum erhärten, muss der 19-Jährige allein dafür mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro (zuzüglich Verfahrenskosten), einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen. Außerdem hätte er dann eine Eignungsprüfung zu absolvieren.