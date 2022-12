Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr, in der Kirchheimbolander Innenstadt zusammengeschlagen worden. Laut Polizei griffen ihn drei Personen, etwa 18 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet, an. Eine Person habe eine blaue Basecap getragen. Der 18-Jährige wurde von ihnen geschlagen und getreten.

Als er am Boden lag, wurde ihm sein Handy aus der Jackentasche gestohlen. Die Täter flüchteten nach der Tat unerkannt, das Opfer blieb verletzt am Tatort zurück und musste medizinisch versorgt werden. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Polizei sucht deswegen nach Zeugen, Telefon 06352 911-2700.